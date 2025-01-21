Названы российские звезды, которые могут похвастаться повышенной пенсией

В список попали Надежда Бабкина, Лариса Гузеева и Ангелина Вовк. Журналисты узнали, какие российские артисты, имеющие звания народных и заслуженных, с учетом московской прописки, получают пенсию от 60 до 70 тыс.
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