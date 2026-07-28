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Вечерний Новосибирск

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Житель Краснозёрского района убил полуголую подругу из-за ревности

Житель Краснозёрского района убил полуголую подругу из-за ревности

Краснозёрский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю Виктору Крейсу, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ).

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