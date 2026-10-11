Паводок в Непале смыл дома и мосты, четыре человека пропали без вести

В Непале внезапный паводок разрушил несколько домов и три моста, четыре человека пропали без вести. Об этом 11 октября сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на местную полицию.
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