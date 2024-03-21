❗️ В Феодосии с 15:00 до 18:00 пройдут учебные стрельбы «Сегодня с 15:00 до 18:00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы», — сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
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❗️ В Феодосии с 15:00 до 18:00 пройдут учебные стрельбы «Сегодня с 15:00 до 18:00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы», — сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.