❗️ В Феодосии с 15:00 до 18:00 пройдут учебные стрельбы «Сегодня с 15:00 до 18:00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы», — сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.