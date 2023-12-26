Фасад Дома журналиста на Невском украсила новая подсветка

Центральная магистраль Петербурга — Невский проспект — преобразился, при этом сохранив единый стиль. Дом журналиста получил обновленную подсветку и влился в единое оформление главной улицы Северной столицы.
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