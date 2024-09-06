Сбивший шесть дронов «Баба-яга» командир назвал особенность атак этого БПЛА

Беспилотник Вооруженных сил Украины «Баба-яга» не увидеть и не сбить без прибора ночного видения, рассказал уничтоживший шесть таких дронов казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии