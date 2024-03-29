Вода пошла на спад По данным наблюдательного поста за прошедшие сутки уровень воды в реке #Бузулук снизился на 1 см и на 8:00 29.
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Вода пошла на спад По данным наблюдательного поста за прошедшие сутки уровень воды в реке #Бузулук снизился на 1 см и на 8:00 29.