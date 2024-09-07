Бывший посол Украины в ФРГ посоветовал Шольцу как конкурировать с Вагенкнех

Канцлер Германии Олаф Шольц по внутриполитическим причинам должен понять, что умную дипломатию нужно начинать уже сейчас, заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник 6 сентября в интервью газете Berliner Zeitung.
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