Теперь стало понятно чем Шойгу насолил президенту и почему он поменял его на Белоусова

Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что Сергея Шойгу на самом деле снимут с занимаемой должности. Да, слухи ходили самые разные, но тот кто знал внутреннюю кухню Кремля не понаслышке, эту информацию считал фейковой.