Google's Chief AI Scientist Jeff Dean Exits After 27 Years, Alphabet Shares Slide Alphabet shares slid after The Wall Street Journal reported that Jeff Dean, one of Google's earliest employees and a key figure in its AI strategy (co-founder of Google Brain), is departing after nearly three decades to launch his own AI company.
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