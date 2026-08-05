Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Google's Chief AI Scientist Jeff Dean Exits After 27 Years, Alphabet Shares Slide

Google's Chief AI Scientist Jeff Dean Exits After 27 Years, Alphabet Shares Slide

Google's Chief AI Scientist Jeff Dean Exits After 27 Years, Alphabet Shares Slide Alphabet shares slid after The Wall Street Journal reported that Jeff Dean, one of Google's earliest employees and a key figure in its AI strategy (co-founder of Google Brain), is departing after nearly three decades to launch his own AI company.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии