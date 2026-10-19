Вечером 19 октября вход на станцию петербургского метро «Чкаловская» был недоступен в течение 13 минут — с 18:53 до 19:06 — из-за внеплановой остановки эскалатора, при этом выход со станции продолжал работать.
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