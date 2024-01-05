5 января в Калуге отменяют все мероприятия в парках. Об этом сообщили в Управлении культуры города. Сильные морозы снова стали причиной отмены запланированных концертно-развлекательной программы "Новогодний сюрприз" и танцевальной программы "Новогодний экспресс" в Городском парке культуры и отдыха.
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