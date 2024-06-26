Кому придется снять застеклённые балконы и не разрешат устанавливать их заново? Юлия ЧелкановаВладельцы застекленных балконов могут внезапно столкнуться с ситуацией, требующей немедленных мер и серьезных изменений.
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