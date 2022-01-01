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Ким Чен Ын заявил о предстоящей «смертельной схватке» в 2022 году

Ким Чен Ын заявил о предстоящей «смертельной схватке» в 2022 году

Лидер КНДР Ким Чен Ын в заключительной речи по итогам года обратил внимание на внутренние проблемы страны и заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку» в 2022 году, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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