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Русские учёные создают сенсоры для диагностики болезней по дыханию человека

Русские учёные создают сенсоры для диагностики болезней по дыханию человека

Они способны анализировать количество и качество выдыхаемых газов.Исследователи из Сибирского федерального университета (СФУ) работают над созданием сверхчувствительных сенсоров, способных диагностировать различные заболевания у человека через анализ состава выдыхаемого им воздуха.

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