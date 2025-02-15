«Ковыляли от границы»: подполье заявило об ударе по военным ВСУ около Сум

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ около Сум Удар нанесен в районе города Сумы по группе военных ВСУ, двигавшихся со стороны границы с Россией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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