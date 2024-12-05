Президент Ирана высказался за расширение сотрудничества с Россией и Китаем для противодействия США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его правительство намерено расширять сотрудничество с Россией и Китаем в рамках усилий по противодействию односторонним действиям Соединённых Штатов на международной арене.
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