Глава СПЧ Фадеев счел математической ошибкой рост числа россиян, которые против смертной казни

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил "Газете.Ru", что увеличение на 5% числа россиян, выступающих против возвращения смертной казни, можно считать математической ошибкой.
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