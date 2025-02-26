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Глава СПЧ Фадеев счел математической ошибкой рост числа россиян, которые против смертной казни

Глава СПЧ Фадеев счел математической ошибкой рост числа россиян, которые против смертной казни

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил "Газете.Ru", что увеличение на 5% числа россиян, выступающих против возвращения смертной казни, можно считать математической ошибкой.

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