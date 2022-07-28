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Джейкоб Гильярд примет участие в тренировочном лагере «Мемфиса»

Разыгрывающий Джейкоб Гильярд поборется за место в составе «Гризлис» в тренировочном лагере команды. 24-летний Гильярд не был выбран на драфте этого года после пяти сезонов в NCAA за Ричмонд.

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