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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Интера» три победы из трех на старте сезона – сегодня 3:2 с «Наполи». Дальше – «Реал»

«Интер» начал сезон с трех побед. Сегодня команда Кристиана Киву одержала волевую победу над « Наполи » в 3-м туре Серии А (3:2).

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