БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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30 лет назад был сформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь»

30 лет назад был сформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь»

Отряд специального назначения ВВ МВД «Русь» (до 1995 года назывался «Центр») — элитное подразделение внутренних войск Министерства внутренних дел России, сформированное для выполнения сложных и опасных операций.

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