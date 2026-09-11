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Вучич сообщил, что подаст в отставку 25‑26 сентября

Вучич сообщил, что подаст в отставку 25‑26 сентября

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина.

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