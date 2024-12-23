FT: Россия становится мировым лидером в сфере строительства АЭС

Россия постепенно становится мировым лидером в сфере строительства атомных электростанций, спрос в мире на ядерную энергетику обусловлен потребностью развивающихся страна и развитием искусственного интеллекта.
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