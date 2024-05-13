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Буданов* возложил вину за провал на Харьковском направлении на Сырского

Буданов* возложил вину за провал на Харьковском направлении на Сырского

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* возложил вину за провал на Харьковском направлении на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Эти недоделанные сейчас постоянно валят вину друг на друга :) Но надо-же так отупеть, что-бы верить в победу над Российской федерацией. А ведь мы можем и поступить так, как пиндостан с Японцами в 45-ом.
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