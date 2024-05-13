Буданов* возложил вину за провал на Харьковском направлении на Сырского

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* возложил вину за провал на Харьковском направлении на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии