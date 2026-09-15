«Честь имею помогать»: благие дела волонтёров МВД

В 2026 году в рамках Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить», которую на протяжении многих лет проводят «Аргументы недели», появилась новая номинация.
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