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Высотку в Челябинске топит нечистотами

Высотку в Челябинске топит нечистотами

Коммунальщики отказались устранять аварию, чтобы не испачкать в отходах своё достоинство. Жильцы многоэтажного дома собрали деньги и сами вызвали ассенизатора для откачки зловонной жижи.

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