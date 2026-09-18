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SUSANIN

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Удмуртский беспилотник помог доставить груз на остров Валаам

Удмуртский беспилотник помог доставить груз на остров Валаам

Сортавала. Карелия. Беспилотник «Supercam S350», производимый в Ижевске, использовали в экспериментальной доставке груза на остров Валаам в Карелии.

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