Асхабадзе о «Факеле»: «Количество побед оставляют желать лучшего. Если нет результата, это ответственность всего клуба – у нас вся структура одна большая семья»

После 18 матчей Мир РПЛ воронежцы располагаются на 14-м месте турнирной таблицы с 14 очками. – Как оцените осеннюю часть чемпионата для «Факела»? Чем довольны, в чем надо прибавлять? – Прибавлять в первую очередь в наборе очков.