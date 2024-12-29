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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Асхабадзе о «Факеле»: «Количество побед оставляют желать лучшего. Если нет результата, это ответственность всего клуба – у нас вся структура одна большая семья»

После 18 матчей Мир РПЛ воронежцы располагаются на 14-м месте турнирной таблицы с 14 очками. – Как оцените осеннюю часть чемпионата для «Факела»? Чем довольны, в чем надо прибавлять? – Прибавлять в первую очередь в наборе очков.

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