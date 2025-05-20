Морской приз: беглый экс-сенатор Хорошавцев управляет элитным курортом в Испании

Бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, которого на днях заочно арестовали в Москве и объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере, может скрываться в Испании, выяснили «Известия».