Морской приз: беглый экс-сенатор Хорошавцев управляет элитным курортом в Испании

Бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, которого на днях заочно арестовали в Москве и объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере, может скрываться в Испании, выяснили «Известия».
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