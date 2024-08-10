Арестована квартира дочери главного кадровика Минобороны

Квартира более 105 кв. метров стоит около 50 млн рублей.фото: t.me/gumvdso--> Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве.
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