Сводка о ходе СВО на 2 января: позор Зеленского, фейк с ракетами разоблачен – Украина в шаге от капитуляции

Фото: Министерство обороны РФ Российские войска добились значительных успехов на Донбассе, включая освобождение Курахово и продвижение на Часовоярском направлении, что открыло перспективы для дальнейшего наступления.
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