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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родриго – Модричу: «Батя, я учился у тебя на поле и за его пределами. Наслаждайся новым этапом жизни, Легенда!»

Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона. «Батя, сегодня очень грустный день для меня и всех мадридистов — мы узнали, что скоро тебя больше не будет на поле под 10-м номером.

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