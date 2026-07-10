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RT Russia

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Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России

Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России

Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные соревнования. Как сообщает Sport24, за возможное возвращение россиян на данный момент готовы выступить 14—16 членов организации.

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