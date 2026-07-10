Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные соревнования. Как сообщает Sport24, за возможное возвращение россиян на данный момент готовы выступить 14—16 членов организации.
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