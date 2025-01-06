Дубинский назвал президента Украины и подписанта мирных соглашений

Находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение, что бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны.
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