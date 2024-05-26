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ВСУ могут использовать сброс воды на ДнепроГЭС для нанесения ущерба России

ВСУ могут использовать сброс воды на ДнепроГЭС для нанесения ущерба России

Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях. Об этом сообщил доктор технических наук и заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов в беседе с РБК.

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