Типография ИП Сергеева предлагает печать агитационных материалов к выборам

Размер и условия оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов у ИП Сергеева Екатерина Дмитриевна на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на территориях Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Забайкальского края; выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания девятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года.