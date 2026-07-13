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Типография ИП Сергеева предлагает печать агитационных материалов к выборам

Типография ИП Сергеева предлагает печать агитационных материалов к выборам

Размер и условия оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов у ИП Сергеева Екатерина Дмитриевна на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на территориях Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Забайкальского края; выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания девятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года.

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