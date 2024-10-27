«Капитан, вас они в покое не оставят, если уже до вашей беременной жены добрались» Пытаясь завербовать нашего разведчика, ФБР действовало нагло Помощник военно-морского атташе Советского Союза в Вашингтоне капитан II ранга Игорь Амосов весь день мотался по служебным делам, порядком устал и решил заглянуть в небольшое кафе.