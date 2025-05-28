Напомнил о мировой войне – Медведев ответил на угрозы Трампа РФ Евгения КомароваВысказывания американского президента Дональда Трампа, адресованные российскому руководству, вызвали резкую реакцию в Москве.
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