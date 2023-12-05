Эти 5 удивительных вещей произойдут с вашим организмом, если каждый день гулять по 30 минут

В эпоху удаленной работы, доставки вещей и продуктов прямиком до квартиры большинство людей стали выходить из дома далеко не каждый день — зачем, если нет необходимости? Или же мы едем только до работы, а потом обратно, побыв на свежем воздухе каких-то 15 минут.