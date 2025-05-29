Полицейские задержали курьеров мошенников, обманувших пожилых казанцев на 11 млн рублей

Полицейские задержали в Казани курьеров мошенников, которые обманули пожилых людей на 11 млн рублей. Мошенники звонили им по телефону, представлялись представителями правоохранительных органов и утверждали, что якобы с банковских карт пожилых людей пытаются незаконно перевести деньги.