Полицейские задержали курьеров мошенников, обманувших пожилых казанцев на 11 млн рублей

Полицейские задержали в Казани курьеров мошенников, которые обманули пожилых людей на 11 млн рублей. Мошенники звонили им по телефону, представлялись представителями правоохранительных органов и утверждали, что якобы с банковских карт пожилых людей пытаются незаконно перевести деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии