Сорбонна: как старейший ВУЗ стал архитектурным символом науки и культуры Парижа

Сорбонна – один из старейших высших учебных заведений Франции, появившийся еще в начале XIII века, прошел сложный путь от теологического колледжа, до Парижского университета, имеет сложную, но яркую судьбу.
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