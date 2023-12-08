Дыра в кармане: США разбазарили свои запасы

Стратегический запас нефти в США уменьшился до самого низкого уровня за последние 30 лет. Сбивая цены на топливо, Вашингтон активно проводил интервенции, выбрасывая на внутренний рынок миллионы баррелей из запасов.
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