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Царьград

7 041 подписчик

Заявление Зеленского по аэродромам - где тут правда, а где ложь. Отвечает военлётчик

Заявление Зеленского по аэродромам - где тут правда, а где ложь. Отвечает военлётчик

Военный лётчик разобрал заявление Зеленского по атаке на русское аэродромы и рассказал, где тут правда, а где ложь.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что  шофёров  использовали втёмную, не верю  ни капли. Продались  суки  , ясно  как день.
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
увы! Вы правы. шоферня повелась на бабло укропных фашистов.
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1 д.
Maxim
Ми-6 - уши торчат..
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22 час.
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