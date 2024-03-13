Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Ярило Бог управляющий Весенним Солнцем.

Ярило Бог управляющий Весенним Солнцем.

Ярило (или Ярила) — светлый солнечный бог русского ведического пантеона, ответствующий за весеннее цветение и возрождение живительных сил, землю нашу весной наполняющих.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Есть версия что Ярило был сыном верховного славянского бога Перуна, его потерянного десятого сына, родившегося в последнюю ночь февраля, в праздник Велья Ночь (Великая ночь, языческое славянское празднование Нового года).
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