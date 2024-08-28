Адвокат Дурова Камински назвал абсурдными обвинения в адрес основателя Telegram

Он не может быть причастен к преступным действиям, совершенным при использовании его мессенджера Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена в причастности к преступлениям, которые были совершены через мессенджер, сообщают французские СМИ.
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