Адвокат Дурова Камински назвал абсурдными обвинения в адрес основателя Telegram

Он не может быть причастен к преступным действиям, совершенным при использовании его мессенджера Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена в причастности к преступлениям, которые были совершены через мессенджер, сообщают французские СМИ.