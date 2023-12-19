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Страшная авария в Адыгее: в машине скорой помощи погиб чемпион России, пассажир в реанимации

Страшная авария в Адыгее: в машине скорой помощи погиб чемпион России, пассажир в реанимации

Чемпион России по панкратиону Бислан Шехетль погиб в ДТП в Адыгее. 25- летний житель Майкопа не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в опору ЛЭП.

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Комментарии
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Oltaviro Oltaviro
То есть, если погиб не чемпион, то это так, ерунда?
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