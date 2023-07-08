Заноза

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Евгений Сатановский. Если у вас Империя…

Евгений Сатановский. Если у вас Империя…

Показать зубы или распустить сопли? …К вопросу лояльности населения той или иной территории (или страны) к центру в большом государстве имперского типа.

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Комментарии
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виктор матвеев
А вот посмотрим, прогнется Путин под султана продлив зерновую сделку или пошлет всех туда где им самое место, но место это не печатное.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Как жёстко  раскатал  Армагеддоныч  наших политиков, которые во время  войны  с Еврорейхом  ездят туда на курорты, бабло там хранят,
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9 час.
Zoia Goldshtab
Грустные мысли... Кто-то однажды сказал что Путин,тот же самый Ельцин токо трезвый и хитрый говорун....страшно за России становится если это ТАК!...
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3 час.

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