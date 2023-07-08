Евгений Сатановский. Если у вас Империя…

виктор матвеев А вот посмотрим, прогнется Путин под султана продлив зерновую сделку или пошлет всех туда где им самое место, но место это не печатное.

Владимир Алтайцев Как жёстко раскатал Армагеддоныч наших политиков, которые во время войны с Еврорейхом ездят туда на курорты, бабло там хранят,