Показать зубы или распустить сопли? …К вопросу лояльности населения той или иной территории (или страны) к центру в большом государстве имперского типа.
Евгений Сатановский. Если у вас Империя…
Комментарии
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виктор матвеев
А вот посмотрим, прогнется Путин под султана продлив зерновую сделку или пошлет всех туда где им самое место, но место это не печатное.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Как жёстко раскатал Армагеддоныч наших политиков, которые во время войны с Еврорейхом ездят туда на курорты, бабло там хранят,
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9 час.
Zoia Goldshtab
Грустные мысли... Кто-то однажды сказал что Путин,тот же самый Ельцин токо трезвый и хитрый говорун....страшно за России становится если это ТАК!...
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3 час.
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