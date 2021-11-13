Чешский политолог Оскар Крейчи анализирует причины энергетического кризиса и изменения в российско-европейских отношениях.
Parlamentní listy: Европа забыла, что в войнах Россия всегда побеждала
Комментарии
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Вячеслав Пронин
Безусловно,что на Западе есть объективно думающие и исходящие из реалий люди,но им противостоит консервативно настроенная политическая элита,которая боится Россию и исходит от сложившихся русофобских отношений.
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16 час.
Валентин Щербаков
Раз на нас всегда нападали, а мы защищались и побеждали, то теперь пора нам напасть и пусть гейропа попробует защититься, чтобы меньше грязи, угроз, подлости и вони неслось с её стороны. И тогда будет наша территория от Дублина до Владивостока
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15 час.
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