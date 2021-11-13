Parlamentní listy: Европа забыла, что в войнах Россия всегда побеждала

Безусловно,что на Западе есть объективно думающие и исходящие из реалий люди,но им противостоит консервативно настроенная политическая элита,которая боится Россию и исходит от сложившихся русофобских отношений.

Валентин Щербаков

Раз на нас всегда нападали, а мы защищались и побеждали, то теперь пора нам напасть и пусть гейропа попробует защититься, чтобы меньше грязи, угроз, подлости и вони неслось с её стороны. И тогда будет наша территория от Дублина до Владивостока