Новый главком ВСУ Драпатый начал войну с «полками Сырского» Новая метла метет по-новому, назначенный Зеленским новый главком ВСУ Драпатый начал в.
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Новый главком ВСУ Драпатый начал войну с «полками Сырского» Новая метла метет по-новому, назначенный Зеленским новый главком ВСУ Драпатый начал в.
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