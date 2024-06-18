Кабмин поддержал законопроект о высылке иностранцев из России

Новый проект закона может быть рассмотрен парламентом уже сегодня.Правительство России одобрило законопроект, согласно которому иностранцев, проживающих на территории страны без законных оснований, будут высылать из страны.
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